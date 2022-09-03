إصلاح كسر خط مياه نتج عنه هبوط أرضي بالإسماعيلية

تلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ و السلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بكسر خط مياه بتقاطع شارع داوود حمدان و شارع فاروق بحيِّ أول الإسماعيلية.
تم إبلاغ مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس و الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة و مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
و تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ما قام به مركز ومدينة الإسماعيلية و الأحياء الثلاثة بالمدينة من الدفع بكافة الإمكانات و سيارات الكسح للسيطرة علي تدفق المياه.
و قام مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس بإصلاح كسر خط المياه و تم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.
كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة بالدعم والدفع بعدد اثنين سيارة كسح مياه لمساعدة سيارات مجلس المدينة والاحياء الثلاثة في سحب المياه الناتجة عن حدوث كسر خط المياه.
و تأكيدا علي إزالة آثار الكسر الارضي وإعادة الشئ لأصله، قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي بإجراء تحويلات و وضع طبقة أساس بمنطقة الهبوط الأرضي، و سيتم إعادة فتح الطريق عقب انتهاء الأعمال.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة الاستجابة و حل أي أزمة طارئة تواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا.