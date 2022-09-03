رفعت فياض : 83 ألف تظلم بالثانوية منهم 16 أثبت لهم درجات

رد رفعت فياض المتخصص فى الشأن التعليمي، على سؤال :" لماذا لا يطلع طالب الثانوية العامة و أسرته على أصل ورقة الامتحان، وذلك بعد استغاثة طالبة من القاهرة أكدت أنها بعد تقدم تظلم فى مادة جاء لها رسالتين بمراجعة الورقة الأولى فى أكتوبر و الثانية فى السيدة زينب، وأنها اطلعت على صورة من ورقة الامتحان، والورقتين كانتا مختلفتان".



وأكد رفعت فياض، أن ورقة الامتحان، مستند رسمي، ولا يحق للطالب الاطلاع عليه، ولكن يطلع على صورة، معلقة :" لو الطالب طلع على الأصل، وقام بعمل أي شئ بالورقة سينتج عنها مشكلة".



وأضاف المتخصص بالشأن التعليمي، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المحكمة وحدها هى من يحق لها الاطلاع على أصل ورقة الامتحان، ففى حالة تحرير محضر من الطالب، واتخاذ قرار من المحكمة بمراجعة أصل الورقة تقوم وزارة التربية و التعليم بإحضار أصل الورقة.

إجمالي عدد التظلمات من طلاب الثانوية العامة هذا العام 83 ألفا



وكشف مفاجأة وقال :" إجمالي عدد التظلمات من طلاب الثانوية العامة هذا العام 83 ألف تظلم، منهم 16 فقط تبين أحقيتهم فى بعض الدرجات، و الباقي كانت النتيجة صحيحة".

