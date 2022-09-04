رفضت الخطبة له.. حبس عاطل ابتز وهدد فتاة بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بإيذائها بعد التقدم لخطبتها ورفض أسرتها ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال المباحث ملابسات تداول تسجيل صوتى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً إستغاثة إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بتهديدها وإبتزازها ، حيث تبين أنه سبق التقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضته.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول تسجيل صوتى على "فيسبوك" تضمن إستغاثة إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من قيام شخص بتهديدها وإبتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

و بالفحص أمكن تحديد المتهم تبين أنه عاطل - مقيم بالوايلى وله معلومات جنائية تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لتقدمه لخطبتها ورفض أهلها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.