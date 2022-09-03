قرار جديد.. التعليم: يوم رياضي للطلاب أسبوعياً طوال العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس
وقررت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيكون هناك يوم رياضي (للأنشطة المختلفة) في الأسبوع وسيكون هناك تعاون مع الوزارات المختلفة لتفعيل الانشطة في المدارس
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيعلن تفاصيل تنظيم يوم رياضي لممارسة الأنشطة المختلفة أسبوعيا في المدارس ، قبل بداية العام الدراسي الجديد ، كما سيعلن عن آلية دمج كافة المنصات والقنوات التعليمية بالعملية التعليمية
أبرز قرارات رضا حجازي حلال الأسبوعين الماضيين
- تعديل موعد بدء الدراسة في المدارس لتبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022.
- تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي ليتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.
- عودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد.
- تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 من 300 جنيه في الدور الاول لـ 150 جنيها في الدور الثاني.
- عودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
- رفع سعر الحصة الواحدة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الموجودين داخل منظومة التربية والتعليم من 3.80 جنيه إلى 20 جنيها.
- تشكيل لجنة أساتذة التربية ستراجع عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ليكون مناسبا للوقت مع توفير وقت للمراجعة.
- امتحانات قصيرة على فترات عبر التابلت لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات.