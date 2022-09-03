قرار جديد.. التعليم: يوم رياضي للطلاب أسبوعياً طوال العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيكون هناك يوم رياضي (للأنشطة المختلفة) في الأسبوع وسيكون هناك تعاون مع الوزارات المختلفة لتفعيل الانشطة في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيعلن تفاصيل تنظيم يوم رياضي لممارسة الأنشطة المختلفة أسبوعيا في المدارس ، قبل بداية العام الدراسي الجديد ، كما سيعلن عن آلية دمج كافة المنصات والقنوات التعليمية بالعملية التعليمية





أبرز قرارات رضا حجازي حلال الأسبوعين الماضيين