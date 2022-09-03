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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إنشاء مجمع خدمات في سيدي عبدالرحمن

تحيا مصر: نخدم أكثر من 12 مليون مواطن أولى بالرعاية |فيديو

تحيا مصر
تحيا مصر

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل تنظيم صندوق تحيا مصر، احتفالية (نتشارك) بمناسبة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح، وذلك بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

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رئيس الوزراء يفتتح مدرسة تحيا مصر الابتدائية في سيدي عبد الرحمن

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مدبولي و7 وزراء يشهدون افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية والاجتماعية بسيدي عبد الرحمن في حضور أبو العنيين والعبار

وقال  محمد مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وجدنا أن كثافة الفصول في سيدي عبد الرحمن 105 طلاب في الفصول ولكنا خفضنا الكثافات لـ 36 طالباً في مجمع مدارس متميز".

وأكمل محمد مختار: "أهل قرية سيدي عبد الرحمن يستفيدون من وحدة طب الأسرة وتم تطوير وحدة طب الأسرة في سيدي عبد الرحمن وتجهيز العيادات والطوارئ  وتوفير إقامة للأطقم الطبية هناك".

مجمع خدمات بسيدي عبد الرحمن 

ولفت محمد مختار: "هناك اتجاه كبير للتحول الرقمي واستخدام الألياف الضوئية في نقل البيانات، وتم إنشاء مركز كامل للخدمات الحكومية سواء كان سجل مدني او شهر عقارى ومركز تكنولوجي في قرية سيدي عبد الرحمن".

 

وتابع محمد مختار :" نوفر نموذجاً متكاملًا لإنشاء مجمعات الخدمات في القرى  المصرية “، مضيفا:” تحيا مصر شارك في الكثير من المشروعات التنموية في كافة القطاعات بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

وأكمل محمد مختار: "نخدم أكثر من 12 مليون مواطن أولى بالرعاية سنويا على مستوى الجمهورية".

تحيا مصر مشروعات مجمع خدمات سيدي عبد الرحمن اخبار التوك شو

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