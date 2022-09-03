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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليها لنفسك واتقي ربنا.. ياسمين عز ترد على دعوة محمد عطية للمساكنة قبل الزواج

ياسمين عز
ياسمين عز

ردت  الإعلامية ياسمين عز خلال حلقتها اليوم من برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر على الفنان محمد عطية ودعوتهرونالدو

 للمساكنة قبل الزواج.

 رسالة ياسمين عز لمحمد عطية


وقالت ياسمين خلال حلقة اليوم أن هناك تصريحات تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا من قبل بعض الأشخاص- دون أن تذكر اسم محمد عطية- تفيد  بضرورة المساكنة قبل الزواج مؤكدة أن الشعب المصري له عاداته وتقاليده، وقبل ذلك، له تعاليمه الدينية التي نشأ عليها.

وأضافت قائلة: احنا هنا مش فى أوروبا، ومالناش دعوة بـ كريستيانو رونالدو وجورجينا، وإنهم أنجبوا قبل الزواج، احنا ربنا حرَّم علينا فعل هذا قبل الزواج.

ياسمين عز تهاجم محمد عطية


وتابعت : على كل من يدعو بهذه الدعوات الغير شرعية؛ أتمنى أن يتقوا الله فى تصريحاتهم  لأن كل فنان له معجبين من الشباب ويعتبرونه قدوة فمن الممكن أن هذه التصريحات تتسبب فى حدوث كارثة لو اقتنعوا بكلامه ونفذوه، قائلة: “ فياريت تخلى الكلام ده لنفسك”.

تصريحات محمد عطية المثيرة للجدل 

تسبب الفنان محمد عطية فى حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته فى لقاء ببرنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات قائلا : "الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟ الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ".

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