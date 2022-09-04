اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى في كفر الشيخ

أصدرت محافظة كفر الشيخ، بياناً إعلامياً، قالت فيه إن غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ تعلن عن فصل التيار الكهربائي عن 19 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم ، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول والرياض وبيلا، اليوم الأحد؛ لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.





قال البيان الإعلامي، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شوغي بسيدي سالم، ويتأثر بالفصل قرية شوغي وتوابعها، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي خشوعي تركيز 2، ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرية، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي معدية رشيد بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل البصرات والملاوح وتوابعهما، كما سيتم الفصل بمغذيات البرانية والشاعر والساحل والعرب، وتتأثر بعملية الفصل قرى البرانية وأبو دنيا وتوابعهما والشاعر وتوابعها ومعدية مهدي والنجارين، وعزب العرب.

وأضاف البيان، وسيتم فصل التيار الكهربائي -أيضاً- عن مغذي البكاتوش بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية البكاتوش وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شباس الملح بدسوق، ويتأثر بعملية شباس الملح والمندورة وتوابعهما، وفصل التيار عن مغذي دسوق القديمة، وتتأثر بعملية الفصل جماجمون وكفر إبراهيم.



وتابع البيان: كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الخوالد بسيدي سالم، ويتأثر بالفصل قرية الخوالد وتوابعها، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي صرف 44 بالحامول، ولا توجد متأثرة بالفصل، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي الوزارية والقرى التابعة ومحطة مياه بقلولة،وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الرملة بسيدي غازي، وتتأثر بالفصل منطقة الرملة وزهران وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي الكراكات ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية الكراكات وتوابعها.