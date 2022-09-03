«القومي للمرأة» ينظم أولى ورش «مناخ مستدام» في كفر الشيخ.. صور

شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، انطلاق أولى ورش العمل لحملة «مناخ مستدام» وذلك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP 27 في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التغيرات المناخية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ، إن ورشة العمل تناولت التعرف على الأخطار التي تواجه كوكب الأرض بسبب الانبعاثات والتغيرات المناخيه، وعرض صور واقعيه لدول العالم التي تأثرت بالتلوث البيئي، بالإضافة إلى التطرق إلى الأسباب الواقعية التي قد يقوم بها الإنسان بشكل، يومي وتتسبب في زيادة مشكلة التغيرات المناخية من خلال سلوكيات ليست صديقة للبيئة، مؤكدة أنه تم عرض الحلول اللازمة لدعم البيئة وما يمكننا كمواطنين القيام به للحفاظ على البيئة في حياتنا اليومية.

جاء ذلك بحضور عدد من عضوات فرع المجلس، ومنسق الورشة، الدكتورة هالة نصر، وحاضر بها، خالد الشافعى، استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، ومحمود نجيب، استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، و 30 مواطنا ومواطنة من الفئات المختلفة.

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