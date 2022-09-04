أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تعيين المبعوث الأممي الجديد في ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر:"ندعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا للتوصل لاتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في البلاد".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت تعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا لها في ليبيا.

وسلم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، رسالة، الثلاثاء الماضي، بقراره تعيين باتيلي ممثلا خاصا له، ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا.

ورحبت الولايات المتحدة، في وقت سابق على لسان لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند: "تهانينا للسيد عبد الله باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصًا جديدًا للأمين العام لليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ".

وولد باسيلي في عام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في عام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا.

وكانت المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز قد غادرت مهامها، نهاية يوليو، وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد، لا سيما بعد الفشل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر.