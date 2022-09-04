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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 8 دول عربية.. افتتاح مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة بشرم الشيخ

مهرجان جولدن شيف
مهرجان جولدن شيف

شهدت مدينة شرم الشيخ افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة والذي يستمر حتي 7 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 دول عربية هي مصر والسعودية والأردن والمغرب والعراق والجزائر وفلسطين وسوريا.

وقالت نيفين أبو زيد رئيس المهرجان إن هذا التجمع الكبير يضم أكثر من مائة شيف من 8 دول عربية ويعتبر حدثا عظيما يجسد مفهوم الوحدة العربية.

وأضافت أن الدورات القادمة للمهرجان سوف تشهد مشاركة كل الدول العربية وأنها تعمل علي تطوير المطبخ العربي وابتكار المزيد من الأكلات الصحية وتبادل الخبرات بين الشيفات العرب.

ويرأس هذه الدورة الشيف منتصر مسعود، وتضم لجنة التحكيم الشيف محمد السيد والشيف محمد البراك والشيف سلوي بلقوح والشيف وداد العباسي والشيف نديم ملحم والشيف محمد يحيى.

جولدن شيف

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