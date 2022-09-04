أسباب تسمية دمياط بهذا الاسم .. نوستالجيا

تحمل العديد من المدن، مسميات غريبة حال سماعها للمرة الأولى، وكثير منا لا يعرف تاريخ المحافظة التي ينتمي إليها لذلك نستعرض بعض أسماء المدن، ولماذا سُميت بهذا الاسم ويرجع لكل اسم تاريخ عريق.

دمياط اسمها المصري القديم "تامحيت" أي بلد الشمال وأطلق الرومان عليها اسم "تامياتس".

وكانت دمياط فى العصر الفرعونى تسمى "تامحيت" أو " تم _ اتى" أى بلد الشمال وفى العصرين اليونانى والرومانى سميت " تامياتس" وفى العصر القبطى سميت "تاميات" ومعناها فى اللغة المصرية القديمة: الأرض التي تنبت الكتان.

كما ذكرها المقريزي باسم “دمياط” وأنشئت محافظة دمياط عام 1810 وفى عام 1945 أصبحت مديرية مستقلة وفى عام 1960 صدر القرار الجمهورى رقم 1755 بأن تكون محافظة.

وتعد محافظة دمياط من محافظات الوجه البحرى وتقع شمال شرق الدلتا ويخترقها نهر النيل ويحدها من الشرق بورسعيد ومن الغرب والجنوب الدقهلية ومن الشمال البحر المتوسط.

«يرجع تاريخ محافظة دمياط إلى العصر الفرعوني حيث كان الوجه البحري مقسماً إلى 20 مقاطعة، وعرفت مدينة دمياط في النصوص المصرية القديمة باسم دمطيو بمعنى» سكان الميناء«، وهي التسمية التي تحوّلت في القبطية باسم تاميط واليونانية تاميطييس ثم أصبحت Damiette وفي اللغات الأوروبية.

تاريخ دمياط



شعب دمياط له تاريخ وطني مشرف فعندما نزل لويس التاسع قائد الحملة الصليبية بجيشه البالغ 80000 من الجنود و «1800 سفينة» ووصل شواطئ دمياط فى الرابع من شهر يونيه عام 1249ميلاديًا قام الشعب بإحراق المتاجر وكل ما يمكن أن ينتفع به الجيش المحتل وتوالت المقاومة حتى كان اللقاء بالجيش الفرنسى فى معركة بفارسكور وتم أسر لويس التاسع بقرية ميت الخولى عبد الله وتم نقله إلى السجن بدار ابن لقمان بالمنصورة وفى الثامن من شهر مايو عام 1250 تم جلاء الحملة الصليبية عن دمياط ولذلك اتخذت المحافظة من هذا اليوم عيدًا قوميًا لها.

الفيوم ذكرت في نصوص العهد الفرعونى "بايوم" بمعنى البحيرة أو الماء ثم وردت في القبطية "فيوم".

المنيا كان اسمها في العصر الفرعوني "مني" بمعني (مرضعة خوفو) وكانت عاصمة مصر عام 1390 - 1373 ق . م حيث عاش إخناتون والجميلة نفرتيتي في قرية تل العمارنة بمركز ملوي مقر عبادة الإله آمون الذي يرمز إليه قرص الشمس.