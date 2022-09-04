لعشاق الفخامة.. 5 سيارات 4x4 أقل من 1.5 مليون جنيه موديلات 2022

يبحث عشاق الرحلات والمغامرات عن سيارات تناسب تحركاتهم في الطرق الوعرة وغير المؤهلة ، ويتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات الدفع الرباعي 4x4 والتي تحتوي علي العديد من المميزات والقدرات الخارقة والقوة الكبيرة التي تساعد مالكيها علي قضاء رحلاتهم بكل سهولة وتشويق .

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات 4x4 بسعر أقل من مليون ونص المليون جنيه موديلات 2022.

1-هوندا CRV موديل 2022

تحصل سيارة هوندا CRV موديل 2022 علي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، يخرج قوة قدرها 188 حصان ، وعزم اقصي للدوران 240 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية .

تقدم سيارة هوندا CRV موديل 2022 بأسعار تبدأ من 810 ألف جنيه ، وتصل الي 920 ألف جنيه .

هوندا CRV موديل 2022

2- سكودا كودياك موديل 2022

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2022 قوتها من محرك 2000 سي سي ، ينتج قوة قدرها 190 حصان ، وعزم اقصي للدوران 330 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.4 ثانية .

تبدأ أسعار سيارة سكودا كودياك موديل 2022 من 850 الف جنيه ، وتصل إلي 1.040.000 جنيه .

سكودا كودياك موديل 2022

3-تويوتا فورتشنر موديل 2022

زودت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمحرك 2700 سي سي ، ينتج قوة قدرها 165 حصان ، وعزم اقصي للدوران 245 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.4 ثانية .

تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بأسعار تبدا من 890 الف جنيه ، وتصل إلي 1.040.000 جنيه .

تويوتا فورتشنر موديل 2022

4-جيب جراند شيروكي موديل 2022

تظهر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 بمحرك سعة 3600 سي سي ، ينتج قوة قدرها 290 حصان ، وعزم اقصي للدوران 348 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة قدرها 8.3 ثانية .

يبلغ سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 ، 1.450.000 جنيه .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

5-جاكوار أف بيس موديل 2022

تحتوي سيارة جاكوار أف بيس موديل 2022 علي محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة قدرها 250 حصان ، 300 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 4.4 ثانية .

جاكوار أف بيس موديل 2022

يصل سعر السيارة جاكوار أف بيس موديل 2022 إلي 1.290.000 جنيه .