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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لغز محير.. القصة الكاملة لاختفاء كريم بنزيما من على السوشيال ميديا

صدى البلد

أغلق النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وجاءت خطوة كريم بنزيما المفاجئة، عقب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الملكي 2-1.

رسميًا.. كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

يحمل مفاجآت.. ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن أسباب ابتعاد كريم بنزيما عن مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الحالي، ليست واضحة، أحد الأسباب قد تكون أنه يريد التركيز على الموسم الحالي الذي يتضمن بطولة كأس العالم 2022، وقد يكون المهاجم الفرنسي قد واجه اختراقا أمنيا أجبره على إغلاق حساباته.

كريم بنزيما

 

وغاب كريم بنزيما عن التسجيل أمام ريال بيتيس، حيث أحرز هدفي الملكي فينيسيوس جونيور وردوريجو.

وخاض كريم بنزيما 4 مباريات مع ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.

يذكر أن كريم بنزيما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد منافسة مع زميله في ريال مدريد، تيبو كورتوا، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد كريم بنزيما أبرز المرشحين تتويج بجائزة الكرة الذهبية 2022، بعدما قاد ريال مدريد تتتويج بـ 3 ألقاب الموسم الماضي (الدوري الإسباني - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي).

وحصد كريم بنزيما جائزي هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (2021-2022).

ترتيب ريال مدريد:

يتربع ريال مدريد على صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتان عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

كريم بنزيما مواقع التواصل الاجتماعي ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني

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