من قبرص.. أحمد فهمي يشارك جمهوره كواليس مستر إكس

حرص الفنان أحمد فهمي على مشاركة جمهوره صورة من كواليس فيلم “مستر إكس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد فهمي فى قبرص بإطلالة صيفية وكتب على الصورة: "مستر إكس"، ونالت إعجاب متابعيه.







فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

التعاون الثالث بين أحمد فهمي وهنا الزاهد

ويسجل "مستر إكس" التعاون الثالث بين أحمد فهمى وهنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، بعدما اجتمعا في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضى .

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا، إذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.