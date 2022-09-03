عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي وهنا الزاهد في قبرص من أجل مستر إكس.. خاص

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

سافر النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى قبرص لتصوير مشاهد فيلمهما الجديد "مستر إكس" .

وصور أحمد فهمى وهنا الزاهد عددًا من مشاهد الفيلم الخارجية منذ أسابيع  على كورنيش النيل.

txt

ظهرت بالتايجر .. إطلالات دينا أيمن بعد أنباء خطوبتها من أبو هشيمة

txt

مديرة برامج في مايكروسوفت..دينا أيمن تكشف حقيقة خطبتها لـ أحمد أبو هشيمة

فيلم مستر إكس:

 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرفو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

التعاون الثالث بين أحمد فهمي وهنا الزاهد :

 

ويسجل "مستر إمس" التعاون االثالث بين أحمد فهمى وهنا الزاهد، والأول على مستوى السينما،  بعدما اجتمعا في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضى .

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.

فيلم بحبك:

 

أما هنا الزاهد فيعرض لها حالياً فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

احمد فهمي هنا الزاهد مستر اكس فيلم مستر إكس أحمد فهمي وهنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

القردة بتعضه من ودنه.. مواقف طريفة جمعت علي عبد الخالق وأحمد زكي

بعد وفاته .. سر اعتزال المخرج علي عبد الخالق الفن

الشتا مفهوش ناموس.. أحمد مكي يسخر من تصريحات لـ دنيا سمير غانم

خلخال وتوب حريمي مخروم.. إطلالات صادمة لنجل راغب علامة

بعد غياب 6 سنوات.. تفاصيل تعاون مروة جمال وعلي السعبري في أغنية جديدة

بتوب حريمي مخروم.. إطلالة صادمة لنجل راغب علامة| شاهد

أخبار الفن| ابنة انتصار تفوز بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات.. وزير التعليم يكرم لبلبة عن دورها في مسلسل دايما عامر

بعد قلم ويل سميث.. كريس روك يرفض تقديم حفل الأوسكار العام المقبل

ترشيحاتنا

عروض.. السياحة: نعمل على جذب الوافدين للمنطقة لمتابعة كأس العالم في قطر

أسامة ربيع: 8 سفن عملاقة عبرت قناة السويس هذا العام ..فيديو

سيدة أوكرانيا الأولى مهاجمة أوروبا: بينما تحسبون أموالكم نعد نحن ضحايانا

انفجار الرحم .. الصحة تحذر السيدات : كثرة الإنجاب تسبب الوفاة |فيديو

أزمة خطيرة.. الصحة: الأهالي يفكرون في مستقبل الطفل بعد الإنجاب وليس العكس

الجمارك تحبط محاولة تهريب كبرى في مطار القاهرة .. شاهد المضبوطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البشر لن يسكنوا القمر.. ناسا تفشل للمرة الثانية في إطلاق الصاروخ Artemis1

ظهرت بالتايجر .. إطلالات دينا أيمن بعد أنباء خطوبتها من أبو هشيمة

كيف يقلل المشي بعد الأكل من الإصابة بهذه الأمراض ؟

خلافات النجوم.. تراشق بالألفاظ بين فارس كرم وميريام فارس.. وسخرية محمد رمضان من سميرة عبد العزيز

فيديو

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ