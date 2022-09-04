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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الموعد والرابط

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من 4 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2022، على الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/1j9BkH6XQXtZ6mSLQxqikGy6cemtLW3YdoLnqfrsnaU8/edit?ts=63145975

نظرًا لعدم اجتياز العدد المطلوب من المتقدمين في المرحلة الأولي لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،، أن التقدم للمرحلة الثانية متاح للمدارس الآتية فقط:

. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

. مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظة الشرقية، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

. مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من محافظتي الشرقية، والإسماعيلية، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 240 درجة.

. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة غبور(1) للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة غبور(2) للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين من محافظة المنيا (إدارتي دير مواس وملاوي)، وأن لا يقل مجموعه عن 190 درجة.

. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، ويتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220  درجة.

. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة، ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة.

وشددت الوزارة على ضرورة الاطلاع على الملف الخاص بتفاصيل الالتحاق بكل مدرسة من المدارس على الرابط التالي:

https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374

ويتاح للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ القبول بالمرحلة الأولى التقدم للاتحاق بمدارس تكنولوجيا تطبيقية آخرى دون الحاجه إلى دفع رسوم الاختبار مرة آخرى، ويتاح التقدم لطلاب المرحلة الإعدادية العام السابق والأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين بتقديم بيان درجات معتمد وصورة شهادة الميلاد وطلب التحاق المدارس المراد الالتحاق بها بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب 12 شارع الفلكي، المبتديان، القاهرة.

وفيما يتعلق بكود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمكن للطالب الدفع من خلال فورى على كود 66643، أو باسم الخدمة (التقدم للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الجدير بالذكر أنه يوجد مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

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