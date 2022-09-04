فقد صوابه.. ذا ويكند يلغي حفله بعد تقديم 3 أغنيات

مازالت أزمات المغني ذا ويكند مستمرة بعدما فقد صوابه في حفله الغنائي خلال عطلة الأسبوع الماضي في ستاد صوفي.





أوقف ذا ويكند حفله بعد تقديم ٣ أغنيات واختفى عن الجمهور والمسرح ثم عادي ليعتذر ويقول إنه فقد صوته ولم يعد قادرا على الغناءوسيلغي الحفل.





أثار هذا الحدث حفيظة الجمهور الذي ظل في مكانه معتقدا أن الحفل سيكتمل رغم إطفاء أنوار المسرح واختفاء ذا ويكند عن المكان.





كان المغني ذا ويكند في منتصف غناء أغنية “Can’t Feel My Face” أثناء توقفه عن إحياء الحفل واتخاذه قرار الرحيل.





واعتذر ذا ويكند عما حدث وقال للجمهور إنه سيتم إرجاع أسعار التذاكر لهم وتعويضهم بحفل آخر قريبا، وأكد على أنه رغب في الاعتذارشخصيا بدلا من كتابة منشور على السوشيال ميديا.





وطرحت شركة HBO العالمية أول إعلان تشويقي لمسلسل The Idol الذي يقوم ببطولته المغني الشهير ذا ويكند، وليليروز ديب، وتدور أحداثه حول مغنية بوب شهيرة تقع في حب مالك نادي لوس أنجلوس الغامض الذي تحول إلى زعيم طائفة سرية.





من المقرر طرح المسلسل قريبا، ويتكون The Idol من سبع حلقات، ويشارك في بطولته ديبي ريان، تروي سيفان، راشيلسينوت، وإليزابيث بيركلي، ومن إخراج سام ليفينسون.