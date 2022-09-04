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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

الجمهور يحتشد أمام بيت محمد رمضان لالتقاط صور والأخير يعلق: للأسف سافرت

محمد رمضان
محمد رمضان

احتشد عدد من جمهور النجم محمد رمضان أمام بيته في الساحل الشمالي لالتقاط صور تذكارية معه.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تجمع الجمهور أمام بيته بالساحل الشمالي وعلق على الفيديو: «الحبايب قدام بيتي في الساحل الشمالي وقفتكم دي كبيرة عندي جدا.. للأسف كنت سافرت ربنا يديم المحبة».

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محمد رمضان ينتهي من  كتابة العمدة:

أعلن النجم محمد رمضان عن انتهاء كتابة مسلسله الجديد العمدة استعدادا لعرضه فى موسم رمضان ٢٠٢٣.

 

ونشر رمضان فيديو له وهو يقوم بقراءة السيناريو وعلق عليها قائلا: تم بحمد الله كتابة الثلاثين حلقة من مسلسل العمدة ثقة فى الله نجاح من اللى قلبك يحبه رمضان يجمعنا بالعمدة انتاج محمد السعدي وتأليف وإخراج محمد سامي.

 

محمد رمضان يحتفل بتنطيط

واحتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنيته الأخيرة «تنطيط» حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع يوتيوب. وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي انستجرام "الحمد لله تنطيط عشرة ملايين مشاهدة فى خمسة أيام".

 

تفاصيل أغنية تنطيط

وكان النجم محمد رمضان، قد طرح، كليب أغنيته الجديدة "تنطيط" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق"الباور العالي"، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

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