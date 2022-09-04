مراد مكرم يتلقي عزاء الفنان أمين العسال بالحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل أمين العسال، داخل مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص الفنان مراد مكرم علي حضور عزاء الفنان أمين العسال، وتقدم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل أمين العسال، وسط حالة من الحزن الشديد.

ووقف مراد مكرم لاستقبال عزاء أمين العسال بجانب أسرة الفنان الراحل داخل مسجد الحامدية الشاذلية، حيث سيطرت حالة من الحزن والبكاء علي عائلة الفنان أمين العسال.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أمين العسال من مسجد السيدة نفسية وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أسرته وأصدقائه من داخل الوسط الفني.

نقابة المهن السينمائية تنعي أمين العسال

وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الفنان أمين عسال، الذي توفي الاربعاء الماضي.

وجاء البيان كالتالي من خلال الصفحة الرسمية على “الفيسبوك” : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي « "صدق الله العظيم".. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل امين العسال عضو النقابة شعبة الإنتاج ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .

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