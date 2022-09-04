نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الفائزين في مشروع بدايتي

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب ، المعرض الثانى لمشروعات "بدايتى" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، للعام الأكاديمي 2021 – 2022، بمشاركة 15 مشروعا من طلاب الهندسة بالسنه النهائية بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت المسابقة اقبال كبير وتقدم إليها 35 مشروع من مختلف الجامعات وتم قبول 29 مشروع وتقدم فى المعرض 15 مشروع وتم تكريم 4 مشروعات مميزة.

وأشاد الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمستوى المميز للمشروعات المتقدمة والأفكار لكافة المشروعات المعروضة.

وقدم شكره لأكاديمية البحث العلمى لتقديم الدعم لطلاب كلية الهندسة لتنمية البحث العلمى وروح الابتكار من أجل تطور المهنه ويعود بالنفع وجنى ثمار الابتكار فى السنوات القادمة .

وأكد أن نقابة المهندسين تقدم كل الدعم للخريجين من دورات تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل حتى يصلوا إلى مستوى مميز لخدمة المهنة.