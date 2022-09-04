تشكيل روما لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، تشكيل فريقه لمواجهة أودينيزي، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد ديبالا وأبراهام في قيادة خط هجوم فريق الذئاب.

وجاء تشكيل روما كالتالي:.



حراسة المرمى:باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، إيبانيز، سمولينج كارسدورب

خط الوسط: ماتيتش، سبينازولا، كريستانتي

خط الهجوم: بيليجريني، ديبالا، أبراهام.

ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق أودينيزي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.