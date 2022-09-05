تقارير: آبل تطور 3 نظارات للواقع المختلط وتطلقها في هذا الموعد

أفادت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية تعمل على تطوير 3 نظارات للواقع المختلط حيث سيتم الإعلان عنها العام القادم 2023 ، وسيتم إستخدام هذه النظارات من أجل عدد من مشروعات الواقع الافتراضي مثل مشروع ميتافيرس، الذي تطوره فيسبوك، بالإضافة إلى مشروعات الواقع المعزز .

وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج كشف الصحفي مارك جورمان، عن أن شركة آبل تعمل بالفعل على إنشاء 3 نظارات للواقع المختلط تحمل الرمز الكودى N301 و N602 و N421 ، حيث من المحتمل أن يطلق على أول نظارة منهم اسم Apple Reality Pro.

ومن المتوقع أن تنافس النظارة القادمة من آبل Apple Reality Pro مع تلك النظارة التي تعمل شركة ميتا على إطلاقها والتي ستصدر تحت اسم Quest Pro ، والمقرر إطلاقها قريبا.

وفي شهر يناير الماضي ، ظهرت تقارير أن شركة آبل تناقش تطويرنظارة للواقع المختلط تحت اسم Apple Reality أو Apple Vision، إلا أنه يبدو أن الشركة استقرت على إصدار Apple Reality كاسم، كما أن الطراز الثاني ستكون N602 وقد تكون بتكلفة أقل قليلاً وسيتم إطلاقها في يوليوالعام القادم.



كما ذكر المحلل، مينج تشي كو، أن شركة آبل قد تحدثت بالفعل مع مورديها حيث تعمل الشركة على الجيل الثاني من نظارات AR / VR، إلا أن جورمان يعتقد أن النظارات ستتكون من 3 طرز مختلفة، والنموذج الثالث سيكون N421 وهي حلم طويل الأمد لآبل لإنشاء نظارات الواقع المعزز.