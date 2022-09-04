مصرع ستة متسلقي جبال أثناء صعودهم قمة أعلى بركان نشط في أوراسيا

كشفت وسائل إعلام روسية عن أن ستة متسلقين على الأقل لقوا حتفهم أثناء صعودهم أعلى بركان نشط في أوراسيا، ويقع في أقصى شرق روسيا.

ويُعتقد أن ستة متسلقين آخرين تقطعت بهم السبل في بركان كليوتشفسكايا سوبكا الذي يبلغ ارتفاعه 15884 قدمًا في منطقة كامتشاتكا الروسية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب ما ورد توفي أربعة من القتلى على الفور بعد سقوطهم على ارتفاع 13000 قدم ، ومات اثنان آخران بعد ذلك بوقت قصير.

ونقلت التقارير عن مكتب المدعي العام لمنطقة كامتشاتكا قوله إن المتسلقين كانوا يحاولون الصعود إلى قمة البركان عندما وقع الحادث على عمق 1600 قدم تحت القمة.

ويُعتقد أن اثنين من المتسلقين في المجموعة الاثني عشر يحتمون في معسكر على ارتفاع 10800 قدم فوق مستوى سطح البحر، وأربعة آخرين في خيمة على ارتفاع 13000 قدم.

وبدأت المجموعة التي ضمت مرشدين صعودها يوم الثلاثاء. ووردت أنباء عن مقتل ستة أشخاص قتلوا أمس.

ويُعتقد أن أحد المرشدين قد كسر ساقه لكن حالة المتسلقين الآخرين غير معروفة. وقالت التقارير إن جميع المتسلقين من الروس.

وتشكلت كليتشفيسكايا سوبكا منذ حوالي 6000 عام وكان أول ثوران مسجل لها في عام 1697.

ويُعد أخطر بركان في روسيا ، وفي مارس 2020 أطلق سحبًا رمادًا على ارتفاع 20 ألف قدم في الهواء.

وكان لديها أكثر من 100 ثوران بركاني في 300 عام الماضية ، وفقًا لبرنامج البراكين العالمي.

البركان هو أعلى جبل في سيبيريا ويقع على بعد 4225 ميلا شرق موسكو.