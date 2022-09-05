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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنسيق: طلبة الدبلومات الفنية لهم فرصة كبيرة جدا في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف سيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق أن الطلاب الحاصلون على الدبلومات الفنية لهم فرصة فى الالتحاق بالتعليم العالي وهذا تشجيع من الدولة لهم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر نسبة 10% لدخول طلاب الدبلومات الفنية للكليات التي تتوافق مع مجالهم التعليمي. 

وأضاف “عطا” خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، انه تم فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة وبها جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وهذه الجامعات موجودة في مناطق متفرقة من انحاء الجمهورية لتغطي كافة المحافظات. 

وتابع المشرف العام على مكتب التنسيق أن طلبة الدبلومات الفنية لهم فرصة كبيرة جدا في الالتحاق بهذه الجامعات حتي يستطيعوا بناء مستقبل أقوي لهم في مختلف المجالات.

سيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق مكتب التنسيق التنسيق الدبلومات الفنية

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