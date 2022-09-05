الشرطة الكندية تكشف معلومات عن المشتبه بهم في تنفيذ عمليات الطعن

كشفت الشرطة الكندية عن تفاصيل حول المشتبه بهما في تنفيذ عمليات طعن متعددة في البلاد، وذلك وسط سقوط 10 قتلى جراء الحادث.

وقالت الشرطة الكندية إن تلقوا بلاغًا يفيد بأن المشتبهين، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، ربما كانا مسافرين في منطقة شارع أركولا في ريجينا، حيث أن المشتبه بهما شوهدوا حوالي الساعة 11:20 صباحًا.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان صحفي بعد ظهر يوم الأحد: 'بما أن المشتبه بهما طلقاء، فقد طلبنا أيضًا تمديد حالة التأهب إلى مناطق مانيتوبا وألبرتا".

وفي تنبيه تم إصداره في الساعة 8:20 صباحًا، قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن اثنين من المشتبه بهم يعتقد أنهما في سيارة نيسان روج سوداء تحمل لوحة ترخيص ساسكاتشوان 119 MPI. نظرًا لأن المشتبه بهم قد يتمكنون من الوصول إلى مركبة، فقد وسعت نطاق التنبيه على مستوى المقاطعة.

وطالبت الشرطة من السكان إيجاد أماكن للاختباء في حالة تواجدهم في الشارع، أو البقاء في المنازل.

وأعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

فيما صرحت الشرطة الكندية أنه قد يكون هناك أعداد أكبر من المصابين نقلوا أنفسهم إلى مستشفيات متعددة جراء حوادث طعن إقليم ساسكاتشيوان.