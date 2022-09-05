شادي مؤنس: تأثرت بـ علي الجحار واتمنى تقديم موسيقى تصويرية لعمل مثل Game Of Thrones



تحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن أكثر الملحنين تأثيرا في مسيرته الفنية، قائلا: تأثرت بالاستاذ عمار الشريعي وفاروق شرنوبي وفريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمود الشريف".

وأضاف "شادي مؤنس" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: الأستاذ علي الحجار أثر بشكل كبير على طفولتي، مشيرا إلى أن تترات المسلسلات تتم من روح المسلسل.

واسترسل: التتر عمل درامي متكامل ومرتبط بشكل أساسي بالمسلسل، موضحا:" في فترة أصبح التتر منفصل عن فكرة المسلسل وهذا أمر خاطئ".

وفيما يخص أعماله الموسيقية، أوضح أنه يختار أعماله بحساسية كبير، وخاصة بعد مشاركته في تتر مسلسل "جزيرة غمام".

وأكمل: " نفسي أعمل موسيقى تصويرية لعمل زي Game Of Thrones".



