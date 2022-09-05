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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادي مؤنس: تأثرت بـ علي الجحار واتمنى تقديم موسيقى تصويرية لعمل مثل Game Of Thrones

الموسيقار شادي مؤنس
الموسيقار شادي مؤنس


تحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن أكثر الملحنين تأثيرا في مسيرته الفنية، قائلا: تأثرت بالاستاذ عمار الشريعي وفاروق شرنوبي وفريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمود الشريف".

 

وأضاف "شادي مؤنس" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: الأستاذ علي الحجار أثر بشكل كبير على طفولتي، مشيرا إلى أن تترات المسلسلات تتم من روح المسلسل.

 

واسترسل: التتر عمل درامي متكامل ومرتبط بشكل أساسي بالمسلسل، موضحا:" في فترة أصبح التتر منفصل عن فكرة المسلسل وهذا أمر خاطئ".

 

وفيما يخص أعماله الموسيقية، أوضح أنه يختار أعماله بحساسية كبير، وخاصة بعد مشاركته في تتر مسلسل "جزيرة غمام".

 

وأكمل: " نفسي أعمل موسيقى تصويرية لعمل زي Game Of Thrones".


 

شادي مؤنس الموسيقار شادي مؤنس علي الحجار مسلسل جزيرة غمام اخبار التوك شو

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