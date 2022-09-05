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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ابتعاد الأهلي عن المشهد.. مصير كهربا في الدوري المصري.. فيديو

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي المصري البورسعيدي فتح خط المفاوضات مع محمود كهربا لاعب فريق الأهلي لضمه في الموسم المقبل.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، المصري يرغب في ضم كهربا بالمجان على أن يفسخ اللاعب عقده مع الأهلي ليقوم المصري بالتفاوض مع الزمالك بعدها على قيمة غرامة اللاعب والتي تصل لما يقترب من 40 مليون جنيه.


وأتم شبانة، وهذا الأمر هو آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي.

تعليق ميدو على أزمة كهربا.. 

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أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بعدم دفع الغرامة الموقعة عليه في أزمته مع نادي الزمالك.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بأن أزمة الغرامة الموقعة عليه ليست من اختصاص النادي الأهلي والأهلي ليس له علاقة بها". 


أضاف: "الزمالك من الناحية الأخرى ليس لديه أي نية لتقسيط غرامة كهربا، ولا أتمنى أن تكون نهاية كهربا في الملاعب بهذا الشكل، فتلك الأزمة قد تؤدي إلى نهاية مشوار كهربا الكروي". 


وختم حديثه قائلا: "الموقف ليس سهلا بالنسبة لكهربا، والموقف غامض، فلا أحد يعلم مصير كهربا في الموسم الجديد، فهو موقوف حتى الآن". 

 

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