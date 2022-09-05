الصحف الإماراتية.. وزير الخارجية السعودي بالقاهرة.. تطورات أمنية في اليمن.. وعمليات طعن في شوارع كندا

الصحف الإماراتية:

*الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية العلاقات المصرية السعودية

*عملية عسكرية كبرى في تونس ضد الإرهاب

*تطورات خطيرة في محطة زابورويجيا النووية الأوكرانية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، حققت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، إنجازاً رئيسياً جديداً على صعيد تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية تمثل بوصول الدفعات الأولى من القاطرات والعربات من أسطول الشركة الجديد والمتطور إلى الدولة عبر ميناءي «زايد» و«المصفح»، والتي سيجري تشغيلها على كامل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، عند اكتمالها.

ومن مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خصوصية العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

ومن اليمن، افتعل الحوثيون أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتهم بحجة وجود قيود على الواردات وهو أمر نفته الخارجية اليمنية. واتهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة الالتفاف على آلية استيراد المشتقات النفطية التي أقرت بموجب اتفاق الهدنة.

ومن تونس، تسعى تونس إلى تطهير مرتفعاتها الغربية من فلول الإرهاب من خلال خطة أمنية تشترك فيها قوات وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك لطي صفحة عشر سنوات من سيطرة مسلحين متشددين على عدد من المناطق الجبلية المتاخمة للحدود المشتركة مع الجزائر.

ومن الأراضي المحتلة، جرح ستة جنود في الاحتلال الإسرائيلي ومستوطن، أمس، بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية، وتم اعتقال اثنين من المشتبه فيهم بالقرب من بقايا سيارة محترقة، يعتقد أنها استخدمت في العملية، قبل أن يتم إعلان اعتقال جميع المشتبه فيهم في العملية في وقت لاحق. كما تم العثور على مسدسات ملقاة على طريق ترابي قريب، وقال أحد المسعفين: «رأينا ضحيتين بطلقات نارية. كانا خارج الحافلة، وكان مسعفون وآخرون يقدمون لهما العلاج في الموقع» بغور الأردن.

ووقعت عملية إطلاق النار على طريق سريع رئيسي بين الشمال والجنوب، يمر عبر غور الأردن في الضفة الغربية.

ودوليا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه حتى في ظل التوترات التاريخية بين روسيا والغرب، يتوقع الكرملين عودة العلاقات لطبيعتها في وقت ما.

وأضاف بيسكوف في التلفزيون الحكومي ولوكالة انترفاكس الروسية للأنباء: "كل مواجهة تنتهى بتخفيف التوترات، وكل أزمة تنتهى على طاولة المفاوضات".

فيما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحاً في مقاطعة ساسكاتشوان، الأحد، بأنه "مروع ومفجع".

وكتب ترودو على "تويتر": "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة.. أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا".

وقتل 10 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات طعن بمنطقتين نائيتين في كندا، حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في 3 مقاطعات بحثاً عن شخصين مشتبه فيهما.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، فيصل المقداد الذي أكد أن بلاده «تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية» خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

ودوليا، ذكرت تقارير استخبارية غربية، أن القوات الروسية نشرت نحو 20 ألف جندي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 150 جندياً أوكرانياً وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة ميكولاييف.

فيما قال مسؤولون دوليون إن محطة مهمة للطاقة النووية في أوكرانيا فقدت مجدداً التيار الكهربائي الخارجي، ما زاد القلق بشأن عملياتها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابورجيا الأوكرانية، وهي الأكبر في أوروبا، فقدت الاتصال مجدداً بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي متبقٍ لها، لكن خطاً احتياطياً يواصل إمداد الشبكة بالكهرباء.

كما تعهدت ألمانيا بتقديم 199 مليون دولار مساعدات للنازحين في أوكرانيا،بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني إلى برلين للحصول على دعم قوي، وأعلن أن كييف ستتلقى هذا الأسبوع خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد والجيش.

ومن صحيفة الاتحاد، تعهدت المرشحة الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أنها إن عُيّنت في المنصب، ستطرح خطّة للتعاطي مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال أسبوع.

وفي حديث إلى شبكة "بي بي سي" قبل يوم من إعلان اسم الرئيس الجديد لوزراء بريطانيا، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس التي يُتوقع أن تخلف بوريس جونسون "إذا انتُخبت رئيسة للوزراء، سأتحرّك فورًا بشأن الفواتير وتأمين الطاقة".