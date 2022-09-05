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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يطلق الأتوبيس المكشوف للترويج لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية اليوم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الاثنين الأتوبيس المكشوف الذي تستقله مجموعة من الشباب بالمحافظة للترويج لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية تمهيدًا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد نوفمبر القادم بشرم الشيخ ،  حيث سيجوب الأوتوبيس أحياء ومناطق العاصمة .

محافظ القاهرة يلتقى وفد برنامج خطة عمل المدن الخضراء التابع للبنك الأوربي للإعمار والتنمية

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الأشرف بحى الخليفة

ندوة تعريفية

ومن المقرر أن يحضر محافظ القاهرة بعدها ، ندوة تعريفية بالمبادرة  يشارك فيها السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وحشد كبير من  الشباب .

ويكون الحدثان في مركز شباب الجزيرة  البوابة المقابلة لكورنيش النيل المجاورة لبرج القاهرة ، صباح اليوم الاثنين.

القاهرة الحكومة مؤتمر المناخ لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الشباب

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