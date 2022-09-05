عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ناعمة.. أحدث ظهور لـ هند صبري عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هند صبرى بإطلالة  ناعمة بمكياج بسيط  أبرز جمال ملامحها، ما حازت على إعجاب متابعيها .

و علقت قائلة : صباح الخير .

هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

ريم مصطفى تواجه هند صبرى بـ "طير بينا يا قلبى"


يذكر أن آخر أعمال هند صبري فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.

وعادت هند صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

 

أجدد أعمال هند صبري أخر أعمال هند صبري أخبار هند صبري أعمال هند صبري أحدث ظهور ل هند صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

بيذاكر فوق السطح| مفاجأة صادمة للمصريين في صورة طفل يتيم أثار تعاطف الملايين

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. الإفتاء تجيب

الرئيس الأوكراني يحذر الأوروبيين: شتاء قاتم ينتظركم

رسالة عاجلة من وزارة الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا

احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسي بالمخالفة

سبب وشم كاظم الساهر وتفاصيل تعرضه للقتل في العراق.. فيديو

4000 جنيه مرتب.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية بالمئات| قدم بسرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيض اتجنن.. هل يصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيها مع دخول المدارس؟

ازاي تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل أكلة شهية بالبطاطس

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ