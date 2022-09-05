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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يحذر الأوروبيين: شتاء قاتم ينتظركم

زيلينسكي
زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ الأوروبيين، بأن يتوقعوا شتاءً صعبًا، وذلك مع انخفاض صادرات النفط والغاز الروسية، إذ اتهمت دول القارة موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح.

وقال زيلينسكي أمس، الأحد في خطابه اليومي بالفيديو، إنه خلال محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حث الاتحاد الأوروبي على إمداد أوكرانيا بالدفعة التالية من المساعدة بشكل عاجل، وفرض موجة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وحذر زيلينسكي الأوروبيين من أنهم سيواجهون شتاءً قاتمًا وصعبًا بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز الروسية، مضيفًا أنه وفون دير لاين اتفقا على "خطوات للحد من أرباح النفط والغاز الروسية الفائقة".

تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

والأسبوع الماضي، قررت دول مجموعة السبع تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، فيما قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لجميع الدول التي تفرض سقفًا.

وتابع زيلينسكي في خطابه اليوم بعد تصريحات موسكو بشأن إنهاء إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1: "تستعد روسيا هذا الشتاء لضرب جميع الأوروبيين في مجال الطاقة بشكل حاسم".

واتهمت الدول الأوروبية ــ التي قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لأوكرانيا ــ روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد، إن حكومته تفترض أن إمدادات الغاز ستتوقف تمامًا في ديسمبر، لكنها أعربت عن ثقتها في أن ألمانيا ستجتاز الشتاء.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي ببرلين: "لم تعد روسيا شريكًا موثوقًا في الطاقة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكرانيا دينيس شميجال في وقت سابق إن كييف تتوقع شريحة من المساعدة المالية الكلية بمبلغ 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وهذا ما أكده زيلينسكي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأحد، قائلًا "ناقشت تخصيص المجموعة الثانية من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، وأكدت على الحاجة لإعداد حزمة من العقوبات الغربية على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".

وكانت شركة جازبروم الروسية، أعلنت الجمعة، أن خط نورد ستريم 1  الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا سيخضع لمزيد من أعمال الصيانة، وذلك قبل يوم من حلول أجل استئناف تدفقات الغاز الطبيعي من هذا الخط، الأمر الذي يعمّق المصاعب الأوروبية للحصول على الغاز الروسي قبل بداية فصل الشتاء.

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