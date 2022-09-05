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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق جرىء من شوبير بعد انضمام طارق حامد للمنتخب

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن طارق حامد نجم الزمالك السابق واتحاد جدة الحالي نجم مميز ولاعب رائع.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن طارق حامد عاني من أزمات مع الفريق وقرر عدم التجديد للفريق ومن ثم انضم لاتحاد جدة

وتابع شوبير أن اللاعب أثبت نفسه خلال مباريات اتحاد جده الودية ومن ثم حجز لنفسه مكانا أساسيا في المباريات الرسمية. 

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وتابع أن طارق حامد عاد للانضمام للمنتخب عقب غياب دام ل ٣٢٨ يوم مشددا أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول مدرب ذكي و مميز " ناصح و لئيم "

وتابع أن فيتوريا ضم عناصر مميزه للمنتخب و جعل الجميع في حالة ذهول من العناصر المختلفة التي ضمها مشددا أن فيتوريا سيجعل جميع اللاعبين في الدوري في حالة تأهب للانضمام للمنتخب الأول حال التألق.

وتابع أن فيتوريا ضم أيضا كريم فؤاد نجم الأهلي علي الرغم من هجوم الجميع عليه ولكنه لاعب مميز وأثبت نفسه مع الأهلي ولكن سوء أداء الفريق بشكل عام أثر عليه.

 

 

 

 روي فيتوريا يختار 8 لاعبين في قائمة المحترفين الأولية لمعسكر سبتمبر 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و ٢٧ من الشهر الجاري، واللاعبون هم : محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.

أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن هناك عدد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج  على رادار الجهاز الفني للمنتخب، وتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، حالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي، وسيتم التواصل معهم مجددا، ومن الممكن استدعائهم خلال المعسكرات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الفني.

أضاف غرابة أنه من المقرر انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم ١٩ سبتمبر الجاري، على أن يتم  الإعلان عن  القائمة النهائية للاعبين المختارين يوم ١٧ سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

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