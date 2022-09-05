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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الأهلي
الأهلي

أنهى النادي الأهلي موسمه الماضي بشكل سلبي بعدما حصل على المركز الثالث في بطولة الدوري وخسر كأس مصر 2021، أمام الزمالك، فيما يتطلع جماهير القلعة الحمراء للمدرب الجديد والذي يعد بمثابة طوق النجاة لهم وللفريق الأحمر في الموسم في ظل تراجع مستوى الفريق واللاعبين، وتحقيق نتائج سلبية أدت إلى إبعاد الأهلي عن المنافسة عن درع الدوري.

حاولت العديد من التقارير الإعلامية التكهن باسم المدرب الجديد والذي انحصر خلال الآونة الماضية بين الألماني مارك روزا، والنمساوي آدي هوتر ، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن المرشحين لتدريب الأهلي.

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مهمة سرية لحسام غالي

الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، كان قد أنهى منذ يومين مهمة إلى ألمانيا، كان يحضر خلالها ترتيبات المعسكر الصيفي للفريق خلال الفترة المقبلة، والمقرر إقامته في هولندا، وسافر غالي الأسبوع الماضي لمدة 48 ساعة إلى أوروبا وبذل جهودا كبيرة حيث اتفق على معسكر الفريق في هولندا كما رتب للمباريات الودية التي من المقرر أن يخوضها الأهلي مع بعض الفرق الهولندية.

واتفق حسام غالي أيضًا على الزي الجديد للفريق، بعدما توجه إلى ألمانيا، حيث التقى المدير الفني الجديد لمناقشة بعض الأمور، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر المرشحين الأقرب لتدريب الأهلي هما الألماني مارك روزا مدرب بوروسيا دورتموند السابق، والنمساوي آدي هوتر مدرب بوروسيا مونشنجلاباخ السابق أيضًا.

من هو مارك روزا؟

كام مارك روزا لاعبا في مركز الدفاع، ولعب بصفوف في إف بي لايبزيج وهانوفر وماينتس، في آخر عامين من مسيرته التي انتهت 2010، التقى يورجن كلوب الذي اعتمد عليه بأوقات كثيرة خاصة بعد صعود الفريق للبوندسليجا.

أما عن مسيرته التدريبية، فقد تولى مهمة تدريب فريق لوكوموتيف لايبزيج، واستمر معه لمدة موسم واحد فقط 2012-2013، قبل أن يرحل إلى فريق ريدبول سالزبورج للإشراف على فريق تحت 16 عامًا، وفي موسم 2016-2017 أشرف روزا على فريق ريدبول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وفاز معه بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا للصغار بموسمه الأول.

الألماني مارك روزا

وبعد النجاح الذي حققه مارك روزا، مع شباب سالزبورج، قررت الإدارة منحه فرصة تدريب الفريق الأول بالموسم التالي والذي شهد تفوق الفريق دورتموند ولاتسيو ووصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، كما وتأهل للدور الربع النهائي في نفس البطولة بالموسم التالي.

وبعد هذه النجاحات، تمكن روزا من قيادة بوروسيا مونشنجلادباخ، لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ولكن ما عطل مسيرته أنه واجه العملاق مانشستر سيتي الإنجليزي، وخرج أمامه.

من هو آدي هوتر؟

أما النمساوي آدى هوتر، فيبلغ من العمر 52 عامًا، ودرب أندية ألمانية وروسية شهيرة، وحقق إنجازات عديدة مع اندرلخت وفرانكفورت ومنشغلادباخ الألماني، ولكن أكبر انتصارته هو تمكنه من الفوز على العملاق البافاري بايرن ميونيخ بنتيجة 5-0 أثناء توليه فرانكفورت، وكرر نفس النتيجة خلال توليه مهمة بروسيا مونشنجلادباخ وكانت بنتيجة 5-1.

كما تولى آدي هوتر تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي، ومنها إلى نادي يونج بويز السويسري. ثم إينتراخت فرانكفورت الألماني ثم بوروسيا مونشنغلادباخ. وأثناء فترة تدريبه بالدوري الألماني واجه بايرن ميونخ مرتين، حقق فيها الفوز بخماسية.

النمساوي آدي هوتر
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