يعشق الكرة الهجومية.. «الساحلي» يعدد مزايا آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل |خاص

كشف التونسي محمد الساحلي المدير الفني السابق لفريق فولفسبيرجر النمساوي، عن أهم مميزات آدي هوتر المرشح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي والنمساوي آدي هوتر، لتولي تدريب الفريق.

وقال محمد الساحلي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "آدى هوتر سيكون اختياراً ممتازاً للنادي الأهلي إذا تم التعاقد معه، هو مدرب جيد للغاية، ونجح مع جميع الفرق التي دربها، باستثناء تجربته الأخيرة مع بوروسيا مونشجلادباخ".

وأضاف الساحلي: "آدي هوتر مدرب يفرض الانضباط داخل الفريق، ويجيد اللعب الهجومي السريع، حيث يعتمد كثيرًا على الضغط العالي، والتحول السريع من الدفاع للهجوم".

إقالة سواريش:

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن، الأسبوع الماضي، إقالة ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، بعد نحو شهرين فقط من توليه مهمة تدريب المارد الأحمر.

وقاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مباراة، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 .

وسجل فريق الأهلي 22 هدفا تحت قيادة مديره الفني السابق ريكاردو وسواريش، واستبقل مرماه 5 أهداف فقط.