جلسة غالى في ميونخ تكشف هوية مدرب الأهلي الجديد .. تعرف عليه

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الألماني مارك روزه مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي أنهى الاتفاق بشكل شبه رسمي مع المدرب الألماني.

وتابع: "غالي عقد جلسة مع المدرب الألماني في مدينة ميونخ، خلال جولته الأوروبية، قبل عودته إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية، لعرض الأمر على مجلس إدارة النادي".

واستكمل: "الأهلي قادر على دفع 300 ألف يورو شهريًا نظير التعاقد مع مدير فني كبير مثل مارك روزة".

واستطرد: "غالي عاد إلى مصر لنقل وجهات النظر ومنتظر خلال ساعات أن يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد".



وواصل: "ما يتردد بشأن عدم رغبة روزة في التدريب مرة أخرى غير صحيح، كما أن روزة استغرق وقتًا طويلًا للإقناع ولكن اسم الأهلي بي الوطن العربي وإفريقيا يسهل الأمور التفاوضية".