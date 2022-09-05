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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 17 محضراً لمخالفات تموينية وإعادة تأهيل 70 منزلا بمركز الواسطى

صدى البلد

أكد حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف ، تنفيذ حملة للنظافة ورفع القمامة بالمدينة والقرى التابعة، والتي على إثرها تم توريد 110 طن مخلفات لمصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي نواتج العمل بقرية زاوية المصلوب، وجزيرة المساعدة وقرى قمن العروس والميمون وإطواب وإنفسط وأبو صير الملق وميدوم، بجانب قص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة.

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كما تم متابعة الإجراءات الفنية المنفذة حيال ضعف وصول مياه الشرب، وخاصة بالطوابق العلوية بجزيرة الزاوية ، وذلك بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما تم الإشراف على أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة 70 منزلا بدائرة الوحدة المحلية لقرية إنفسط، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتحت إشراف الوحدة المحلية.

وفي قطاع التموين تم تحرير 17 محضراً لمخالفات تموينية بالمحال التجارية والمخابز البلدية والتي تنوعت بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية وعدم وجود سجل تجاري، بجانب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والتصرف في 150كجم من حصة الدقيق البلدي المدعم، وغيرها، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها إدارة تموين الواسطى ومكاتبها بالقرى، تحت إشراف الوحدة 

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار المتابعات الميدانية وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

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