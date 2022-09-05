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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية الأساتذة والمساعدين.. كل ما تريد معرفته عن اللجان العلمية الدائمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة. (2022-2025).

وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة تغييرًا ملحوظًا في التشكيل:
- بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%.
- بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية نسبة 52%.

-  زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة،.
-  تم تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.

ما تقوم به اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين:


- تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة  المساعدين والأساتذة أو للحصول على ألقابها العلمية.

- تشكل هذه اللجان  لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

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مهام اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين:

- رفع  مستوى البحث العلمى وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة  المجتمع.

- رفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية والوطنية لعضو هيئة التدريس، استجابة  لآليات المنافسة العلمية الشريفة كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم  العالى. 
- تقييم  أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمى والبحثى والتدريس والمشاركة فى  الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفقاً لما تحدده الجامعة كمعايير قياسية  أكاديمية لها. 
- وضع  نظام لأختيار المحكمين وأعضاء اللجان العلمية لخلق مناخ مناسب لتأكيد حياد  وموضوعية وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين. 
- خضوع  أعمال اللجان والمحكمين لإطار عام يؤكد على توحيد مستوى التقييم وتطبيق  معايير الجودة الشاملة فى التعليم.
 

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