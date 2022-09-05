لهذا السبب.. إحلال السيارات تكشف عن المحافظات المنضمة لها مؤخرا| شاهد

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن المحافظات التي تطلق فيها المبادرة، قائلا: "المحافظة معممة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر كمرحلة أولى".



وتابع الدكتور طارق عوض ، خلال استضافته لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، وأوضح أن سبب اختيار هذه المحافظات في المبادرة، هي أنها تمتلك البنية الأساسية، والعدد المناسب لمحطات الغاز الطبيعي، وأماكن لتجميع السيارات القديمة "ساحات التخريد".

محافظات جديدة في مبادرة إحلال السيارات



وأوضح، أنه تم ادراج محافظتي الأقصر وأسوان ضمن المبادرة في شهر أبريل من العام الجاري، بعد تجهزهم بالبنية الأساسية، فضلا عن ادراج مدينة شرم الشيخ بعد إعلانها كمدينة خضراء، واستقبالها مؤتمر المناخ.



وأردف، أن المبادرة تضع شرط امتلاك السيارة على مدار عامين ، وذلك لمنع استغلال المبادرة من قبل التجار في شراء السيارات القديمة، واحلالها بالسيارات الجديدة.

وتابع ، أن شرط امتلاك السيارات لمدة عامين ، ينظم الطلبات عبر الموقع ، لافتا إلى أن المبادرة خفضت في أسعار السيارة عن مثيلتها في السوق ، من خلال التعامل مباشرة مع شركات صناعة السيارات .