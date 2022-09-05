ختام ناجح لبطولة نقابة الصحفيين للألعاب الترفيهية برعاية وزارة الشباب

اختتمت بطولة الألعاب الترفيهية الاولى للصحفيين ، فى ألعاب الطاولة والدومينو والفوت ڤولى التى أقيمت بمركز شباب الجزيرة ، والتى أقيمت تحت رعاية دكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتعاون نقابة الصحفيين والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وشارك فيها أكثر من 200 صحفى فى الألعاب الثلاثة واستمرت المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى وسط جو حماسى وتنافسى بيت الجميع.

وحقق فاروق لطفي المركز الأول في بطولة الدومينو، واحتل شادي محمد المركز الثاني، وجاء محمد محمود كامل في المركز الثالث.

بينما فاز كلًا من وليد ماهر ونادر عبد الباقي بالمركز الأول في بطولة (الفوت ڤولي) ، وحقق كريم عادل وحازم عبد الصمد المركز الثاني، ومحمود مرسي وشريف المصري في المركز الثالث.. وتم تأجيل نهائى بطولة الطاولة بسبب شدة المنافسة التى أدت إلى طول المدة الزمنية على أن يتم استكمالها فى مقر الاتحاد والاعلان عن الفائزين.

شهدت البطولة حضور مكثف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولى الاتحاد بداية من دكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية واحمد شافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية واحمد بكرى رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية ودينمو البطولة دكتور سامح عفيفى المدير التنفيذى للاتحاد.

وعبر محمد يحيى يوسف وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنظيم الجيد للبطولة الاولى للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين ، مؤكدا أن هذا الامر يساهم فى نشر الألعاب الترفيهية بشكل أسرع وسط المجتمع الرياضى ، خاصة بعد أن نجح هذا الاتحاد من نقل الالعاب من المقاهى إلى منصات البطولات.

وأكد أحمد البكرى رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية أنه سعيد بنجاح البطولة وأنه لم يكن يتوقع حجم المشاركة والمنافسة القوية بين الصحفيين ، وأنه اتفق مع محمد يحيى يوسف على إقامة بطولة أخرى قريبا ، بالإضافة إلى تسجيل الصحفيين الراغبين فى المشاركة فى بطولات الجمهورية ضمن لاعبى الاتحاد وإصدار كارنية عضوية لهم من أجل الاستعانة بهم فى البطولات الدولية فى حالة تأهلهم.

وأضاف البكرى، أن هدف الاتحاد فى الفترة الحالية هو انتشار الألعاب الترفيهية في جميع المحافظات، وإقامة العديد من البطولات داخل الأندية ومراكز الشباب، لممارسة الألعاب الترفيهية بشكل احترافى، طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذة يتابع باهتمام كبير كل ما يحدث في الالعاب وداعم كبير لها.