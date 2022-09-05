الغضبان: تقديم الدعم للمشروعات القومية لتتكامل مع استراتيجية بورسعيد التنموية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية فيما يتعلق بالمشروعات المقترحة لمحافظة بورسعيد ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر.

يأتي ذلك في إطار إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر، تزامنا مع الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا للتنمية المستدامة، و التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ و التطبيق على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئي و تغيرات المناخ من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية ، والدكتورة هبة سليمان منسق المبادرة في محافظة بورسعيد ، والجهات المختصة بمحافظة بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد حديثه بالتأكيد على أن المشروعات التي ستقدم ضمن المبادرة يجب أن تليق بمحافظة بورسعيد وخطة التنمية المستدامة التي تشهدها، مع اختيار الموضوعات الملائمة لبيئة بورسعيد، فضلا عن اختيار المشروعات يمكن تنفيذها على أرض الواقع طبقا للإمكانيات المتاحة.

واستمع اللواء عادل الغضبان، خلال فعاليات الاجتماع، إلى شرح مفصل من منسق المبادرة حول الاستعدادات النهائية لتقديم المشروعات ، حيث استعرضت دكتورة هبة سليمان منسق عام المبادرة مستجدات الأعمال التنسيقية بين الجهات المختصة بتقديم المشروعات للمبادرة عبر الموقع الالكتروني، وكذا تنفيذ جلسات دعم فني لكافة المشروعات سواء التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، او مشروعات تتعلق بالمرأة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تفاصيل المشروعات القومية المقترحة للتقدم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، وأهمها مشروع تطوير بحيرة المنزلة، مشيرا لأهمية الحفاظ على البيئة في بحيرة المنزلة، من خلال مقترحات تطوير المياه أو إنشاء بواغيز جديدة.. إلخ، فضلا عن مشروعات محطات المعالجة الثلاثية، ومبادرات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بطريقة تكنولوجية تحافظ على البيئة، و مبادرة زراعة الأسطح في المناطق السكنية، و مشروعات مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمختصة بالمحافظة، لتقديم عمل مشرف يليق ببورسعيد والدولة المصرية.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تقديم الدعم الفني الكامل للمشروعات القومية التي تتكامل مع استراتيجية المحافظة التنموية وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية المقترحة للقديم ضمن المبادرة، والتي تأتي في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، ومن أهمها مشروعات البيئة مثل مشروع تطوير بحيرة المنزلة واستغلالها سياحيا وتنمويا ، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات بالدمج مع المشروعات الاقتصادية ذات الصلة.

لفت إلى أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات بمحافظة بورسعيد ضمن هذه المبادرة القومية الهامة، وتهدف المبادرة بشكل رئيسى إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وتضم المشروعات المقترحة المدة والتخطيط سواء للمشروعات المحلية الصغيرة ( خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ) و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، و المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جدير بالذكر أن المشروعات المطلوب تقدمها للمسابقة يجب أن تكون في أحد الفئات الست التالية، شركات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة و تغير المناخ و الاستدامة، مبادرات و مشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم لجميع فئات المشروعات (المكون الاخضر- المكون التكنولوجي / الذكي – القابلية للتكرار – الأثر.)

ويضاف معيار تقييم التمكين و تكافؤ الفرص بالنسبة لفئة المشروعات الخاصة بالمرأة و تغير المناخ و الاستدامة حيث بدأ تلقي طلبات التقدم على الموقع الالكتروني www.sgg.eg بداية من يوم الأحد 21 أغسطس 2022 و حتى يوم 7 سبتمبر 2022