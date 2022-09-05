إهمال طبي جسيم.. ندى دخلت المستشفى للولادة خرجت جثة هامدة في دمياط

محافظة دمياط

حاله من الحزن والغضب، انتابت أهالى محافظة دمياط، بعد انتشار خبر وفاة فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عاما أثناء إجرائها جراحة ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمياط.

إهمال طبي ودعوات بمحاسبة المسؤول

وانتشرت دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك تطالب بمحاسبة الطبيب الذي تسبب في الإهمال الطبي أثناء إجراء الجراحة.

نزيف حاد أدى إلى فشل كلوي

حيث أصيبت الفتاة وتدعى "ندى سلامة" 20 سنة، بنزيف حاد عقب إجرائها جراحة قيصرية بمستشفى خاص وتم نقلها إلى مستشفى أخرى في محاولة لإنقاذها حيث كانت في حالة يرثى لها وبعد تلقيها 22 كيس دم وحدوث فشل كلوي وأثناء إجراء غسيل كلوي توقف القلب وتوفيت في الحال.

تحرير محضر ضد الطبيب

اهالى الفتاة حرروا محضر ضد الطبيب وتوجهوا إلى مدينة بورسعيد لتشيع جثمان الفتاة ومن المقرر أن يعودوا إلى محافظة دمياط لتلقي العزاء.

رفض أهالي الفتاة تشريح جثتها

ومن جانبه صرح أحد أفراد أسرة الفتاة، أنهم رفضوا أمس فور الوفاة تشريح جثمان الفتاة حرصا عليها، إلا أنهم قاموا بتحرير محضر ضد الطبيب والمستشفى ومستمرين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لينال المتسبب في وفاة الفتاة بخطأ طبي عقابه.

وتابع أن الفتاة صغيرة في السن تبلغ من العمر ٢٠ عاما وكانت لا تعانى من اى امراض وعلى حد قولها" دخلت المستشفى تولد على رجلها خرجت جثة" وتوعدوا بملاحقة الطبيب المتسبب في وفاتها قضائية.