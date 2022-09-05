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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال لقائه المهندس سيد فاروق.. سفير الكاميرون يشيد بأعمال المقاولون العرب ببلاده

صدى البلد

استقبل المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، الدكتور محمدو لبرنغ، سفير دولة الكاميرون بالقاهرة.

وخلال اللقاء رحب المهندس سيد فاروق، بالسفير الكاميروني مشيداً بالعلاقات المصرية الكاميرونية مشيراً إلى اعتزاز الشركة بالعمل بالسوق الكاميرونية.

من جانبه أشاد السفير الكاميروني بأعمال شركة المقاولون العرب الكاميرونية، لاسيما في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الطرق.

حضر اللقاء الدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا والأستاذ أحمد عبد الحليم المدير المالي لشركة المقاولون العرب الكاميرونية.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب الكاميرونية منذ انشائها عام 2006 قامت بتنفيذ حوالي 20 مشروعاً واتخذت مكانتها لتصبح اليوم واحدة من أفضل شركات المقاولات في الكاميرون في مجالات المباني، النقل، الطرق، معالجة المياه، الري والسدود ... الخ، بالإضافة إلى الأنشطة التسويقية لبيع منتجات المحاجر من سن وأسفلت، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروعات طرق قومية بمنطقة جنوب الكاميرون تشمل مشروع طريق MENGONG – SANGMILLIMA بطول74 كم وعرض 10م وكوبرى على الطريق بطول 32م ومشروع طريق BIKOULA – DJOUM بطول 38 كم وعرض 7 م ومشروع طريق DJA ET LOBO المرحلة الرا بعة بطول 65كم.

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