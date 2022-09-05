أزمة تواجه صناع فيلم رمسيس باريس رغم بدء تصويره

تقدم المستشار ياسر قنطوش، ببلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، عن موكله المنتج أحمد فؤاد نسيم، والذي تعاقد مع كل من المنتج ريمون رمسيس والمخرج أحمد خالد موسى على تصوير جزء من فيلمهم "رمسيس باريس" في فرنسا.

وقال ياسر قنطوش، في بلاغه للنائب العام: الشاكي فرنسي الجنسية ولديه شركة بفرنسا تعمل في مجال الإنتاج السينمائي وقام المشكو في حقهما بالتعرف على الشاكي كونهم يعملون في إنتاج فيلم سينمائي يسمى "من رمسيس إلى باريس"، إنتاج مصري فرنسي ويتم تصوير أجزا من الفيلم في جمهورية مصر العربية ويتم تصوير باقي أجزائه في مصر ، وعندما تعرف المشكو في حقهما على المشكو في حقه الثاني طلبوا منه مشاركته في تصوير المشاهد الخارجية في فرنسا بواسطة شركته وأنه سوف يحصل على التكاليف بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من الفيلم.

واستكمل البلاغ: بالفعل وافق الشاكي من خلال شركته القيام بتجهيز أماكن التصوير للمشاهد المطلوبة وتأمينها وإمدادهم بالأدوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والإضاءة والتصوير وكذلك استخراج التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لكي تمنكنهم من إنهاء كافة المشاهد الخارجية في فرنسا.

وتابع البلاغ: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الشاكي باستخراج التأشيرات لطاقم العمل المصري وعند وصولهم إلى باريس تتولى الشركة التي يمثلها الشاكي كافة مصاريف الإنتاج والأجور الخاصة بالممثلين الفرنسيين وتأجير السيارات وجميع الخدمات المطلوبة والضرورية لاستكمال تصوير الفيلم في فرنسا.

وقال البلاغ: قام الشاكي بإعداد بيان كامل بالتكلفة اللازمة للأعمال المطلوب تصويرها في فرنسا وقدرت بمبلغ وقدره 649 ألف يورو بالفعل قام المشكو في حقهما باستخراج التأشيرات اللازمة لطاقم العمل ووصلوا إلى باريس قاموا بتصوير المشاهد اللازمة للفيلم وقام المشكو في حقهما بتسليم الشاكي بمبلغ قدره 3888 ألف يورو كجزء من قيمة التكاليف أثناء التصوير، وتم تهريبهم أثناء سفرهم إلى الخارج على الرغم من أنه ممنوعا أن يتم حمل أكثر من ٥ الاف جنيه على الطائرة.

وطالب ياسر قنطوش في نهاية بلاغه بالإطلاع على البلاغ وصدور أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما ورد في البلاغ.