عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة تواجه صناع فيلم رمسيس باريس رغم بدء تصويره

فيلم رمسيس باريس
فيلم رمسيس باريس

تقدم المستشار ياسر قنطوش، ببلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، عن موكله المنتج أحمد فؤاد نسيم، والذي تعاقد مع كل من المنتج ريمون رمسيس والمخرج أحمد خالد  موسى على تصوير جزء من فيلمهم "رمسيس باريس" في فرنسا.

وقال ياسر قنطوش، في بلاغه للنائب العام: الشاكي فرنسي الجنسية ولديه شركة بفرنسا تعمل في مجال الإنتاج السينمائي وقام المشكو في حقهما بالتعرف على الشاكي كونهم يعملون في إنتاج فيلم سينمائي يسمى "من رمسيس إلى باريس"، إنتاج مصري فرنسي ويتم تصوير أجزا من الفيلم في جمهورية مصر العربية ويتم تصوير باقي أجزائه في مصر ، وعندما تعرف المشكو في حقهما على المشكو في حقه الثاني طلبوا منه مشاركته  في تصوير المشاهد الخارجية في فرنسا بواسطة شركته وأنه سوف يحصل على التكاليف بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من الفيلم.

واستكمل البلاغ: بالفعل وافق الشاكي من خلال شركته القيام بتجهيز أماكن التصوير للمشاهد المطلوبة وتأمينها وإمدادهم بالأدوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والإضاءة والتصوير وكذلك استخراج التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لكي تمنكنهم من إنهاء كافة المشاهد الخارجية في فرنسا.

وتابع البلاغ: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الشاكي باستخراج التأشيرات لطاقم العمل المصري وعند وصولهم إلى باريس تتولى الشركة التي يمثلها الشاكي كافة مصاريف الإنتاج والأجور الخاصة بالممثلين الفرنسيين وتأجير السيارات وجميع الخدمات المطلوبة والضرورية لاستكمال تصوير الفيلم في فرنسا.

وقال البلاغ: قام الشاكي بإعداد بيان كامل بالتكلفة اللازمة للأعمال المطلوب تصويرها في فرنسا وقدرت بمبلغ وقدره 649 ألف يورو بالفعل قام المشكو في حقهما باستخراج التأشيرات اللازمة لطاقم العمل ووصلوا إلى باريس قاموا بتصوير المشاهد اللازمة للفيلم وقام المشكو في حقهما بتسليم الشاكي بمبلغ قدره 3888 ألف يورو كجزء من قيمة التكاليف أثناء التصوير، وتم تهريبهم أثناء سفرهم إلى الخارج على الرغم من أنه ممنوعا أن يتم حمل أكثر من ٥ الاف جنيه على الطائرة.

وطالب ياسر قنطوش في نهاية بلاغه بالإطلاع على البلاغ وصدور أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما ورد في البلاغ.

المستشار حمادة الصاوى أحمد خالد موسى المخرج أحمد خالد موسى فيلم رمسيس باريس رمسيس باريس Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

فتاة تيك توك شهيرة تنهي حياتها من أعلى مبنى .. فيديو

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية 11 سبتمبر

عيشوا زي الكلاب الجربانة| دعاء فاروق تهاجم محمد عطية بعد تصريح المساكنة

هاجمت رضا البحراوي وعاوزة راجل خام وبتحب عمر كمال.. تصريحات نارية من طليقة أحمد الفيشاوي

مين ده وبيقول إيه .. هجوم على ندى الكامل بسبب رضا البحراوي

سبب وشم كاظم الساهر وتفاصيل تعرضه للقتل في العراق.. فيديو

خبرة ولا خام.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف عن صفة تحبها بالرجل

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

ترشيحاتنا

توأمة مع فينورد.. تفاصيل معسكر الأهلي فى هولندا ودور سيد عبد الحفيظ

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

نسي إنه نجم كبير عشاني.. كندة علوش تتغزل في زوجها مجددا

تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا.. زلزال الركود يضرب القارة العجوز

زيادة أسعار السجائر .. رفع الرسوم 1.5 جنيه على كل علبة

التموين : رسالة نصية لإخطار مستحقي الدعم الاستثنائي | اِعرف مضمونها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

دقيقة حدادًا على روح محسن علم الدين في مؤتمر ملتقى أولادنا .. صور

بعد شائعات طلاقها.. نسرين طافش بإطلالة جديدة تكشف خسارة وزنها |شاهد

حقيقة انفصالها عن أحمد خالد صالح.. شاهد هنادي مهنا وزوجها في 10 صور رومانسية

فيديو

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ