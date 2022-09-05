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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين : رسالة نصية لإخطار مستحقي الدعم الاستثنائي | اِعرف مضمونها

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى إرسال رسائل نصية إلى المستحقين للدعم الاستثنائي عبر التليفون المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، كإجراء إضافي لإعلام مستحق الدعم بقيمة الدعم المضاف إلى بطاقته التموينية.

وأوضح  مدكور خلال تصريحات صحفية أن الرسالة يتم إرسالها إلى جميع مستحقي الدعم الاستثنائي الذين سبق لهم تسجيل رقم المحمول على قاعدة بيانات مستحقي الدعم.

رسالة نصية بالدعم الاستثنائي

وأضاف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي أن مضمون الرسالة النصية التي يتم  إرسالها إلى المستفيدين على البطاقات التموينية بالدعم الاستثنائي (تم إضافة مبلغ 100 جنيه دعم إضافي على البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر)

ويتغير  الرقم  بالرسالة وفقا لقيمة الدعم حيث يتم إضافة 100 جنيه للبطاقة المتضمنة أسرة واحدة ، و 200 للاسرتين ، و300 جنيها للبطاقات المتضمنة أكثر من أسرتين .

التموين وزير التموين البطاقات التموينية عمرو مدكور اخبار التموين

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