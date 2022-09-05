فرمان من فيريرا.. الزمالك يخطر عمر السعيد بالرحيل عن القلعة البيضاء

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قرار مسؤولي القلعة البيضاء بعدم تجديد عقد عمر السعيد مهاجم الأبيض، بعد انتهاء عقده مع النادي نهاية الموسم المنقضي.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة أخطرت اللاعب بقرار عدم التجديد له ولم يحضر عمر السعيد لتدريبات الفريق في اليومين السابقين بعد قرار رحيله.

وشدد المصدر على أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أخطر إدارة الكرة بعدم حاجته لخدمات عمر السعيد في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعديل موعد سفر بعثة الأبيض إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر "لوسيل".

واستقر الجهاز الفني على السفر إلى قطر يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررا سفر بعثة الزمالك غدا الثلاثاء استعدادا لخوض المباراة.

وستعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة بعد خوض المباراة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل لقاء إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون.

وافق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلب أحمد عيد عبد الملك نجم القلعة البيضاء السابق بقضاء فترة معايشة معه في تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ووافق المدير الفني البرتغالي على طلب أحمد عيد عبد الملك بقضاء فترة معايشة معه في التدريبات لمدة أسبوع عقب عودة الزمالك من قطر عقب خوض مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وفي سياق أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعديل موعد سفر بعثة الأبيض إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر "لوسيل".

ويعقد محمود شبانة مدافع فريق الزمالك الذي انتهت إعارته لنادي الاتحاد السكندري جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء في الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن شبانة تلقى عرضا من قبل مسؤولي الاتحاد السكندري للاستمرار في صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وطلب مسؤولو الاتحاد السكندري من اللاعب الاستمرار في صفوف زعيم الثغر لمدة موسم إضافي ورحب اللاعب بالأمر على أن يحسم موفقه ذلك في جلسته مع مسؤولي الأبيض.

وفي سياق أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعديل موعد سفر بعثة الأبيض إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر "لوسيل".