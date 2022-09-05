جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال أوراق التقديم

بمجمع الفنون والثقافة

نظمت جامعة حلوان الأهلية لقاء اليوم ضمن سلسة اللقاءات اليومية التي تنظمها للإجابة عن تساؤلات المتقدمين لها، استقبلت اليوم جامعة حلوان الأهلية طلاب الشهادات المعادلة لاستلام صور من أوراقهم تمهيدا لرفعها لتنسيق الجامعات، بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان .

ويقوم قطاع التعليم والطلاب بتسهيل أمور الطلاب في جميع المراحل بدءًا من الترشح والتسجيل على موقع الجامعة الأهلية ورفع الأوراق المطلوبة حتى طلب الالتحاق وتحديد ميعاد للكشف الطبي وتسديد الرسوم الإدارية والدراسية ثم تقديم الملف ثم تحديد لقاءات مع منسقي البرامج ثم الجداول والمحاضرات، بالإضافة لتقديم الدعم الفني والإلكتروني للطلاب.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية من قبل أن الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية عام 2022) المتقدمين بشكل مباشر.

للقبول بكليات ( التجارة - الهندسة - الفنون والفنون التطبيقية) بجامعة حلوان الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي الصادرة في هذا الشأن.

الطلاب الذين سبق لهم التقدم للتنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية

أولا : بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم للتنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 عليهم احضار المستندات الاتية:

1/ نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات والمواد التي درسها الطالب وجميع البيانات التي أجرى تسجيلها على شبكة الإنترنت.

2/ صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاه جميع التصديقات والاختام.

3/ صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

4/ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وجه وظهر.

5/صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (وجه وظهر ).

6/صورة المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة (للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر ).

7/شهادة تحركات من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية (للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر ).

8/ على الطالب المتقدم للتقديم المباشر لأحد كليات جامعة حلوان الأهلية (التجارة-الهندسة -الفنون والفنون التطبيقية ) التاكد من أن مجموعه الاعتباري يتناسب مع الحد الأدني المعلن للقبول بجامعة حلوان الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 قبل حضوره للجامعة.

9/سيتم استلام اوراق الطلاب المتقدمين لجامعة حلوان الأهلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 بمقر مركز الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بعين حلوان.

12/ للتواصل واتس اب 01118054164.

الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية)

ثانيا : بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية) الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي في العام الجامعي. 2022/2023:

1/افادة موثقة ومختومة من مكتب التنسيق (مقره جامعة عين شمس بالعباسية بمحافظة القاهرة) بالمجموع الاعتباري للطالب.

2/ صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاه جميع التصديقات والأختام.

3/ صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

4/ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5/صور بطاقة الرقم القومي لولي الامر.

6/صورة المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة .

7/ صورة طبق الأصل من شهادة التحركات من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

8/ على الطالب المتقدم للتقديم المباشر لأحد كليات جامعة حلوان الأهلية (التجارة- الهندسة -الفنو والفنون التطبيقية ) التاكد من أن مجموعه الاعتباري يتناسب مع الحد الأدني المعلن للقبول بجامعة حلوان الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 قبل حضوره للجامعة.

9/سيتم استلام اوراق الطلاب المتقدمين لجامعة حلوان الأهلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 بمقر مركز الفنون والثقافة بالحرم الجامعي بعين حلوان.

10/ للتواصل واتس اب 01118054164



وفي نفس السياق قدمت جامعة حلوان الأهلية

مساعدات فنية للمقبولين من خلال مكتب الدعم الفني لاستقبال استعلامات الطلاب ومعرفة مشكلاتهم

استعلام في طلبات الالتحاق والكشف الطبي واجراءات القبول .

حيث يقوم الطلاب المرشحين الدخول على الرابط التالي على قناة تليجرام http://t.meLHNUHelwan

لمتابعة خطوات التقديم بالجامعة على النحو التالي :

1-ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط http://app2.helwan.edu.eg/HNU/

2-طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيتم تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، علماً بأن يوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

3-عقد لقاء تعريفى للطلاب مع السادة منسقي البرامج بمقر مجمع الفنون والثقافة وسيتم تحديد موعده لاحقا .

4-سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل طالب من خلال الرابط :http://app2.helwan.edu.eg/HNU/

5-على الطلاب المرشحين للالتحاق بكليتي الهندسة والفنون التطبيقية تحديد رغباتهم (كرغبة أول ورغبة ثانية) في البرامج المتاحة بالكلية.

6-يقوم الطلاب بتحميل صور الأوراق التالية ( شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية ) للحصول على القبول المبدئي ولاستخراج كود سداد الرسوم الدراسية، وذلك من خلال الرابط التالي:

رسوم جامعة حلوان الأهلية

يتم سداد الرسوم التالية:

رسوم إدارية 1500 جنيه.

مصروفات دراسية لكلية الهندسة بقيمة 48000 تسدد على قسطين.

مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بقيمة 35000 جنيه تسدد على قسطين.

7-الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة حلوان الأهلية:

1-طلب الالتحاق.

2-أصل شهادة الثانوية العامة و ( 3 ) صور منها.

3-أصل شهادة ميلاد مميكنة و (3 ) صور منها.

4-بطاقة الترشيح و ( 3 ) صور منها.

5-صورة البطاقة الشخصية للطالب.

6-صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

7-( 8 ) صور شخصية للطالب 4*6.

8-استمارة الكشف الطبي معتمدة من الإدارة الطبية.

9-استمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور.

10- استمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها

علماً بأنه لا يعتبر الطالب مقيداً إلا بعد تقديم المستندات المذكورة عاليه وسداد الرسوم الدراسية.

وفقا لقرار مكتب التنسيق يتم قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة مباشرة بالجامعة بمقر مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022، وعلى الطلاب تسليم المستندات التالية:

1-إيصال تسليم الأوراق بمكتب التنسيق.

2-بيان يوضح المجموع الاعتباري للطالب.

3-صور الأوراق الخاصة بالطالب والتي تم تقديمها بمكتب التنسيق

وهناك عدة طرق للتواصل مع الطلاب:

من خلال قناة على Telegram :

http://t.meLHNUHelwan

من خلال الصفحة الرسمية للجامعة الأهلية على Facebook :

https://www.facebook.com/HNU.Helwan

كما قدمت جامعة حلوان الأهلية جلسات تعريفية بالبرامج من خلال منسقي البرامج ، وتعريف الطلاب بمايتم دراسته داخل هذه البرامج وتعريفهم بمميزات البرامج والفرق بينها وبين نظائرها.

حيث تبدأ جامعة حلوان الاهلية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك بثلاث كليات جديدة وهي كليات الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وتشمل كليات جامعة حلوان الأهلية 5 برامج جديدة، حيث تتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الانظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (2)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (3)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (4)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (5)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (6)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (7)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (8)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (9)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (10)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (11)

جامعة حلوان الأهلية تستقبل طلاب الشهادات المعادلة (12)