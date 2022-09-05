صبحي يجتمع مع مسئولى اتحاد شباب عمال مصر بمختلف الأفرع بالمحافظات

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع رؤساء ونواب أفرع اتحاد شباب العمال ،اليوم الإثنين، بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عبد العزيز سمير -رئيس اتحاد شباب العمال، وعدد من قيادات الوزارة.

قال الدكتور أشرف صبحى :"حريصون على تعميق التعاون مع اتحاد شباب العمال من خلال تنفيذ برامج ومشروعات مختلفة للاتحاد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، كون الاتحاد يستهدف شريحة عريضة من الشباب"، مشيراً إلى تحقيق ذلك عبر التشبيك بين الاتحاد والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة، واتحاد مراكز شباب مصر.

*د.أشرف صبحى: داعمون لاتحاد شباب العمال ومزيد من التشبيك والتعاون خلال الفترة المقبلة*

دعا وزير الشباب والرياضة اتحاد شباب العمال لمشاركة أعضائه فى مشروعات الوزارة المختلفة، انطلاقاً من دعم الوزارة للاتحاد، والعمل على تنفيذ مطالبه واحتياجاته، مطالباً مسئولى الاتحاد بالسعى نحو جذب مزيد من شباب العمال فى عضوية الاتحاد.

استمع الوزير إلى رؤساء أفرع اتحاد شباب العمال المُشاركين فى اللقاء من مختلف المحافظات حيث أوضحوا طبيعة الأنشطة التى تقدمها أفرع الاتحاد خدمةً للشباب، وما يحتاجونه من الوزارة من برامج ودورات وأنشطة لتنفيذها لهم الفترة المقبلة.

قدم رؤساء ونواب أفرع اتحاد شباب العمال الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد وإشراكهم فى الدورات التدريبية ومختلف المشروعات التى تنفذها الوزارة، مثنين على لقائهم بوزير الشباب داخل ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة أبرز معالم العاصمة على أرض الواقع.

كما كشف الدكتور أشرف صبحى عن توجيهه للمعنيين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالتعاون التام مع أفرع اتحاد شباب العمال خلال الفترة المقبلة، وإشراك أعضاء الاتحاد فى برامج الوزارة، والأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة داخل مراكز الشباب سعياً لتوفير المقومات والمميزات الجاذبة لشباب العمال للاشتراك فى عضوية الاتحاد.

وفى ذات السياق، أعلن وزير الشباب والرياضة عن ضرورة دراسة إقامة احتفال سنوى لشباب عمال مصر، يُسلط الضوء على دور شباب العمال فى بناء وتنمية المجتمع، بجانب الإعلان بصفة دورية عن نسبة مشاركة الشباب فى عضوية الاتحاد، وإقامة معرض لشباب العمال، مشيراً إلى أهمية تفكير اتحاد شباب العمال فى تقديم كل ما هو جديد لشباب العمال، وإفادة الوزارة بالأصول التابعة للاتحاد والتى تحتاج إلى تطوير لدراسة إدراجها ضمن ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

حضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور ماجد العزازى رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والدكتور محمد القوصي معاون الوزير.