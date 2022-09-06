جامعة حلوان.. الكشف على 1500 طالب يوميا من المرشحين للجامعة.. وتسجيل 9370 للفحص الطبي حتى الآن



جامعة حلوان:

الكشف على 1500 طالب يوميا من المرشحين للجامعة

تسجيل 9730 طالبا بالكشف الطبي حتى الآن

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة



يستعد طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 لبدء إجراءات الكشف الطبي بالجامعات و تجهيز الأوراق الخاصة بالالتحاق بالكليات لبدء العام الدراسي الجديد .

و قد أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لإجراء الكشف الطبي ، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان كليات الجامعة مستعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 ، و انه قد تم تجهيز و صيانة كافة القاعات و المدرجات و المباني لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

واشار الي انه تقدم جامعة حلوان بكلياتها المختلفة العديد من البرامج الحديثة و المتميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات و مواهب الطلاب و العمل على إعداد جيل يواكب متطورات العصر و التحول الرقمي و يلبي متطلبات سوق العمل.

وصرح الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية بالجامعة أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب فهي الاثنين والأربعاء، ويتم الكشف بمبنى ٣، وسيتم في الأيام القادمة الكشف على حوالي ١٥٠٠ طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بالكليات.

وأشار إلى أنه على الطلاب المرشحين لجامعة حلوان الأقدم لحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي:

http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/

ونوه الي انه يتم التسجيل عن طريق ملئ النماذج ، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .

وتابع أنه قد قام بالتسجيل للكشف الطبي بكليات جامعة حلوان ٩٣٧٠ طالبا وطالبة وقام بتسديد الرسوم ٧٠٦٩ في بداية الأسبوع الأول وقد تم الكشف علي ٤٩٤ طالبا وطالبة حتى الآن.



وتشمل التعليمات الخاصة بالتسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق ٢٠٢٢ بجامعة حلوان الآتي :

- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.

- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال حدوث اي مشكة في التسجيل بالكشف الطبي

- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة و البيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022

كما كشفت جامعة حلوان أن الأوراق المطلوبة لملف القبول بكليات الجامعة لطلاب تنسيق الجامعات 2022 المرحلتين الأولى والثانية تشمل الآتي :

بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

أصل شهادة الميلاد - الرقم القومى + 3 صورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

عدد 10 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى .

عدد 2 صورة البطاقة الشخصية.

نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور).

البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2004 فما قبل ذلك.

الحافز الرياضى إن وجد.

نموذج يفيد بعمل تحليل فيرس C.

شهادة تطعيم فيروس كورونا (COVID-19).

صورة استمارة الكشف الطبى.