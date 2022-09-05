مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: هدفنا تقوية الأحزاب

توجه النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية بالمحور السياسي، بالحوار الوطني، بالشكر لمجلس الأمناء على اختياره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن إدرة الحوار الوطني تواصلت معه بشأن تولي هذه المهمة، وأخذت موافقته، وسوف يكون هناك اجتماعات في الساعات القادمة، لتنظيم عمل اللجنة.

وأضاف علاء عصام، لـ «صدى البلد»، أن المحور السياسي مهم لأن الحياة السياسية هي التي تقوم عليها الحياة الديمقراطية، والسياسة هي مفتاح لحل كل المشكلات، ونتمنى أن تكون هناك حالة حوار سياسية دائمة لتقوية الأحزاب السياسية، وتعظيم دور الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار إلى أن هذه المهمة تعبر عن ثقة كبيرة من إدارة الحوار الوطني، متابعًا: "شكرا على الدعم الدائم للشباب في الحوار الوطني، الذي هو عنوان الجمهورية الجديدة وطريق المصريين بناء مصر الجديدة، وكلنا ثقة في المصريين أن نحقق ما يتمناه الشعب المصري ويحلم به».

وتابع: الحوار يجمع كل التيارات والأطراف من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ونحن نتمنى أن نقوم بمهمتنا ومسؤوليتنا على أكمل وجه، لتحقيق تطلعات الشعب المصري، وإقبات أن القيادة السياسية دومًا عندما تثق في الشباب وإمكانياتها فهي تعلم جيدًا قدرة الشباب على الحماس والإنجاز.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، الإثنين، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي ، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة المحليات.

وفي ختام جلسة اليوم، قرر المجلس عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.