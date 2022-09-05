تحذير أوكراني لسكان القرم..احموا أنفسكم من انفجارات القنابل

طلبت أوكرانيا من سكان شبه جزيرة القرم التي تضمها روسيا إعداد ملاجئ للحماية من القنابل وتخزين الإمدادات الغذائية والمعيشية اللازمة لحياتهم، بينما تمضي كييف قدما في خططها لشن هجوم مضاد كبير لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كلها، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

تطلب أوكرانيا منذ أسابيع من سكان جنوبها المحتل الاستعداد والإخلاء قبل أن تشن هجومًا مضادًا.

ومع ذلك، كان تحذير اليوم الاثنين ملحوظًا وواضحًا أكثر من ذي قبل لأنه كان موجهًا إلى سكان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014 ، على عكس المناطق التي احتلتها روسيا خلال الغزو هذا العام.

يُعتقد معلقون أن شبه الجزيرة الأوكرانية السسابقة بعيدة عن العودة لأوكرانيا، حيث إنها خارج نطاق استهداف الأسلحة الأوكرانية ، على الرغم من أن العديد من الانفجارات الأخيرة في مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم جعلت ذلك موضع تساؤل.

ورفضت أوكرانيا إعلان مسؤوليتها عن الحوادث.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: "نطلب من سكان الأراضي المحتلة ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ، اتباع توصيات المسؤولين [الأوكرانيين] أثناء إجراءات إنهاء الاحتلال".

وكتب على تويتر: "على وجه الخصوص،نطلب إعداد ملجأ من القنابل، وتجهيز كميات كافية من المياه وشحن بنوك الطاقة.. كل شيء سيكون أوكرانيًا".